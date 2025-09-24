プレミアリーグ第2節トッテナム戦、続く第3節ブライトン戦で連敗を喫するなど、難しいシーズンのスタートとなったマンチェスター・シティ。それでもマンチェスター・ユナイテッドとのダービー、そしてCLナポリ戦で勝利を飾り、続くアーセナル戦でも勝ち点を挙げることに成功している。この3試合ではわずか1失点と守備が安定していたシティだが、その中で輝きを放っていたのがアブドゥコディル・クサノフだ。21歳と若いウズベキスタ