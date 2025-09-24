トッテナム・ホットスパーは新たなMF獲得に動くようだ、『Caught Offside』によると、トッテナムはアル・ヒラルに所属する28歳のポルトガル代表MFルベン・ネヴェスの獲得に興味を示しているという。FCポルトの下部組織出身であるルベン・ネヴェスは2017年7月にFCポルトからウルブズに加入すると、ウルブズでは公式戦通算253試合に出場するなど主力として活躍。しかし2023年7月にはサウジアラビアのアル・ヒラルへの移籍を決断して