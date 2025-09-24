ユヴェントスが中盤の補強を検討しているようだ。『TUTTOSPORT』によると、ターゲットはサウジ・プロリーグのアル・ヒラルに所属するセルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチ。セリエAではラツィオで長く活躍したプレイヤーで、弟のヴァニャ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチはGKとしてナポリに所属している。ラツィオ時代は攻守両面に大きく貢献することができるMFで、在籍した2015年から23年までの8年間では341試合に出場して69ゴ