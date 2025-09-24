今季はペドリの相棒として中盤で存在感を示しているバルセロナのMFフレンキー・デ・ヨング。メンバー入りしたゲームでは全試合で起用されるなど、指揮官であるハンジ・フリック監督からの評価の高さもうかがえる。そんなデ・ヨングだが、クラブとの契約は2026年6月末までとなっている。今季終了後には契約満了となるため、今後もバルセロナでプレイするのであれば新契約を結ぶ必要がある。ジョアン・ラポルタ会長の言葉を引用した