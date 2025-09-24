なにわ男子の大西流星が２４日、都内でＳＡＢＯＮのイベント「ＳＡＢＯＮＮＯＩＲＤｉｓｃｏｖｅｒｙＬｏｕｎｇｅ」のオープニングセレモニーに出席した。大西は、クールな黒色のレザー姿で登壇。「全身ブラックコーデは私服でもあまりないですし、衣装でもやっぱり『なにわ男子』と言ってるので、カラフルな衣装を着ることが多い」と明かし、「今日はちょっと気分も大人っぽく、背筋が伸びる感じです」と新鮮そうな表情