カイカフィナンシャルホールディングスは、審査制NFT販売所「Zaif INO」にて、漫画家・竹谷弦人による新作『プールサイドデイズ』の出版を応援するNFTの販売を、2025年9月24日(水)より開始した。本作は、同社が実業之日本社 ライツ・事業開発部および実業之日本デジタルと協業し実施する「NFT漫画プロジェクト」の第6弾作品となっている。NFT販売期間は、2025年9月24日(水)〜2025年12月23日(火)23:59まで、作家および作品紹介、NFT