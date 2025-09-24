石破首相は、アメリカ・ニューヨークの国連総会での演説を終えて記者会見し、あらためて国連改革の必要性を訴えました。石破首相：安全保障理事会はなお十分に機能を発揮できていると言いがたい。安全保障理事会改革の断固たる実行というものを、強く呼びかけたところであります。石破首相は、国連総会の演説で、国連安全保障理事会が常任理事国の拒否権によって「必要な決定を下すことができなかった」と指摘し、理事国の数を増や