福岡県警久留米署は24日、久留米市安武町付近の路上で同日午後5時20分ごろ、女性が帰宅途中に見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30から40代で、白色の車両に乗車していたという。