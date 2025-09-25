結核予防会の総裁を務める秋篠宮妃紀子さまは、北海道札幌市で活動状況などを視察されました。【映像】紀子さま結核予防活動の視察の様子紀子さまは、24日昼頃、札幌市にある道営の東苗穂団地の集会所を訪れ、関係者の出迎えを受けられました。札幌市民が結核などの健診を受けるX線検診車を視察し、昨年度、札幌市内の330カ所で、延べ2万2000件の検診が行われたことなどについて説明を受けられました。その後、紀子さまは札