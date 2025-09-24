「イースタン、ＤｅＮＡ１２−５楽天」（２４日、横須賀スタジアム）来季の戦力構想から外れているＤｅＮＡ・三嶋一輝投手（３５）が、イースタン・楽天戦でラスト登板。これがベイスターズのユニホームを着ての最後のマウンドとなった。九回からマウンドに上がり、１回をオール直球の三者凡退でピシャリ。直球の最速は１４８キロをマークした。仲間たちとハグを交わし感慨が込み上げながらも、現役続行を希望する右腕は「僕