再出発の第一歩となるか――。カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「マスターズ」（２４日、カナダ・オンタリオ州ロンドン）の１次リーグ第２戦が行われ、２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は、中国チームに５―４で勝利。通算成績を１勝１敗とした。２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦（１１〜１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）ではタ