２４日、山東省日照市付近の海域から打ち上げられる運搬ロケット「捷竜３号」。（日照＝新華社配信／安迪）【新華社日照9月24日】中国山西省の太原衛星発射センターは24日午後3時56分（日本時間同4時56分）、「吉利」衛星群の第6陣を搭載した運搬ロケット「捷竜3号」を、山東省日照市付近の海域から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。今回は試験衛星「北大時空星01」も打ち上げられた。２４日、山