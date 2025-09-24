２３日、２０２５年中国農民豊収節の黒竜江省主会場イベントで披露されたパフォーマンス。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン9月24日】中国各地で秋の収穫を祝う「2025年中国農民豊収節」の黒竜江省主会場イベントが23日、ハルビン市にある北大荒農墾集団傘下の国有農場、閆家崗（えんかこう）農場の田んぼアート公園で開かれた。集まった人々は、農作の喜びを分かち合い、歌声とともに収穫の宴を楽しんだ。