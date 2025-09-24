バブリーダンスの生みの親で振付師のakane氏がプロデュースする、ダンスグループ、アバンギャルディが100円ショップなどを全国に展開するワッツの30周年記念ムービーに出演する。大阪を発祥に100円ショップを全国1800店舗以上展開するワッツと、同じく大阪から世界へと羽ばたいた、“謎の制服おかっぱ集団”アバンギャルディがコラボレーション。身近な生活での問題が「『100円で解決したらラッキー』くらいの気持ちで気軽にどうぞ