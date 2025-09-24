【MLB】ダイヤモンドバックス5ー4ドジャース（9月23日・日本時間24日／アリゾナ）【映像】大谷、相手野手とふざける9月23日（日本時間9月24日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平と相手野手の交流が話題となっている。6回表ドジャースの攻撃、先頭の1番大谷は、四球を選んで出塁すると、1死後、3番フレディ・フリーマンの打席で、マウンド上の先発