◆大相撲秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）元大関の幕内・正代（時津風）が新小結・安青錦（安治川）を寄り倒し、２敗を守った。正代は低い体勢で当たってきた安青錦の右ののど輪を少し左に開いた。懐に入らせず、右を差し込みかいなを返すと、左をおっつた。「右が入って自分の形に出来た」。体を起こして前に出ると体重をかけて２人で倒れ込み、寄り倒した。八角理事長（元横綱・北勝海）を「技能相撲だよ。かいなを