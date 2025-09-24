◆大相撲秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が１敗を死守した。小結・高安（田子ノ浦）に突かれて後退。なんとか回り込んで、土俵際から逆襲して突き出した。「勝つには勝ったが課題の残る一番。一方的に下がったが攻める展開に出来て良かった」と反省した。八角理事長（元横綱・北勝海）は「落ち着いている。危なかったけどね」。審判部長の高田川親方（元関脇・安芸乃島）は「大の里は力強