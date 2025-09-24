２３日、ニューヨークで会談する李強総理とシュトッカー首相。（ニューヨーク＝新華社記者／翟健嵐）【新華社ニューヨーク9月24日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は23日、米ニューヨークでオーストリアのシュトッカー首相と会談した。