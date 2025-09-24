２４日、広東省陽江市江城区で、強風で折れ、車の上に倒れた木。（陽江＝新華社記者／〓華）【新華社陽江9月24日】台風18号は24日午後5時（日本時間同6時）ごろ、中国広東省陽江市の海陵島に上陸した。同省気象台が発表した。上陸時の中心付近の最大風力は13級（秒速40メートル）、中心気圧は955ヘクトパスカル。今後は時速20キロ程度で西寄りに進み、次第に勢力を弱めるとみられる。２４日、広東省陽江市江城区で、強風で折れ