◇大相撲秋場所11日目（2025年9月24日両国国技館）十両の錦富士が荒篤山を押し出し、9勝目を挙げて再入幕へ大きく前進した。西十両3枚目の番付から、求められる勝ち越しの目安に到達。「ここまで来た。切り替えて明日に向かいたい」と笑顔をのぞかせた。故郷の青森県は142年、幕内力士が途絶えていないが、弟弟子で同県出身唯一の幕内・尊富士が名古屋場所で上腕二頭筋を断裂したため全休し、九州場所での十両陥落が確実