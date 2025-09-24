【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比55.84ドル高の4万6348.62ドルを付けた。朝方発表された8月の建築関連の統計が市場予想を上回り、米景気は堅調との受け止めが広がり、買い注文が先行した。