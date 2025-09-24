２４日午後１０時３０分頃、ＪＲ高崎線の上尾―北上尾駅間で人身事故が発生した。この影響で、同線の東京―高崎駅間の上下線、湘南新宿ラインは新宿以北の高崎線で運転を見合わせていたが、２５日午前０時４０分に再開した。