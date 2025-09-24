アメリカ南部・テキサス州の移民収容施設で銃撃事件があり、1人が死亡、2人が負傷しました。容疑者は自殺したということです。地元警察の発表によりますと、テキサス州・ダラスにあるICE=移民・税関捜査局の収容施設で24日の朝、銃撃事件がありました。容疑者は隣接する建物から収容施設に向け発砲した模様で、1人が死亡、2人が負傷して病院に運ばれました。撃たれたのが職員か移民かなど、詳細は明らかにされていません。容疑者は