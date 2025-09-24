香港国際空港は、9月25日から段階的に運用を再開する。午前6時にかけて、少数の旅客便が香港に到着する見通し。午前6時以降は段階的に運航を再開し、3本の滑走路すべてが同時運用する。9月26日までは空港の混雑が予想されており、十分な人員を配置する。運営会社の香港空港管理局（AAHK）は、タクシーやバスの業界団体と連携し、道路の安全が確保されている限りサービスを提供する。タクシー待ち行列チケットシステムは引き続き運