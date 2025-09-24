2024−25シーズンにルートン・タウンを退団してから無所属が続いていた元オランダ代表GKティム・クルルが23日、自身の公式SNSを通して現役引退を発表した。クルルは自身の公式X（＠TimKrul）を通して、「すべてにありがとう。すべてに感謝している」との言葉を綴り、自らのこれまでのキャリアを振り返った1本の動画を投稿した後、5歳の頃と現在の自分が同じゴールの前に佇む2枚の画像を投稿し、「ここがすべての始まりだった。