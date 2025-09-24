【TGS2025 CAPCOM ONLINE PROGRAM | 2025.9.24（JP）】 9月24日23時 配信 カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、ザンギエフのOutfit 4を10月15日に配信する。 ザンギエフのOutfit 4は「メカザンギF」。過去作にも登場した「メカザンギF」