◇大相撲秋場所11日目（2025年9月24日両国国技館）隆の勝が竜電との2敗対決をはたき込みで制して優勝戦線に生き残った。幕内前半の土俵は、自身の取組まで相手側の西方力士が9連勝。取組前、電光掲示板で気づき「オッとなった」。それでも発奮材料とできたそうで「逆に気合が入った。絶対に勝ったろうと思った」。昨年九州場所以来の2桁勝利へ王手をかけ「気合を入れて頑張りたい」と12日目の琴桜戦への意欲を語った。