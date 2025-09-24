佐賀県警武雄署は24日、武雄市の20代男性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス投資詐欺に遭い、現金約265万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者が2月24日、SNSを通じて知り合ったマレーシア出身の女性を名乗る人物から「インターネットショッピングで稼ぎませんか」「仕入れ価格を供給者に支払えば、30パーセントくらいの利益が得られるので、一緒にお金を稼ごう」などと副業話を持ち