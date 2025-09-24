9人組ガールズグループ、NiziUのMAKO（24）、AYAKA（22）、RIMA（21）が9月12日にオープンしたロンドン発のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランド「JIMMY CHOO（ジミーチュウ）」の日本初ストリートカフェ「JIMMY CHOO Street Cafe Ginza（ジミーチュウストリートカフェ銀座）」を訪れ、ブランドやカフェの魅力、この秋に挑戦したいことなどを語った。MAKOは「ストリートカフェの開放感があり、ラグジュアリーさと温