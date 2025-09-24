麻薬取締法違反罪で起訴された俳優清水尋也被告（26）と共同で大麻を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は24日までに同法違反の疑いで、俳優遠藤健慎容疑者（24）を逮捕した。捜査関係者によると「（清水被告の）家で大麻のようなものを見ましたが、私のものではありません」と容疑を否認しているという。これを受け、遠藤容疑者の所属事務所の「ヒラタオフィス」が公式サイトで声明文を発表した。公式サイトで「弊社所属・遠藤