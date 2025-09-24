AKB48の海外姉妹グループ、KLP48は24日、オーディションで選考していた2期生メンバー13人を発表した。地元マレーシア人が7人、隣国インドネシア人が4人、カザフスタン人が1人、日本人メンバーとしてマシロも加入。1期生には日本人メンバー4人のほか、香港出身メンバーらもおり、さらに多国籍化が進む陣容となった。2期生はグループの公式YouTubeチャンネルの生配信で発表された。1期生のヒラリー（16）とアマンダ（18）が司会を務