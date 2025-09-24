アトレは、年間を通して四季をテーマにしたプロモーション活動を行っているが、今回は、今年で創刊70周年を迎えた「りぼん」の5作品とコラボレーションしたオータムプロモーションを2025年10月1日(水)から11月13日(木)の間、開催。アトレ館内ではオリジナルデザインシールのプレゼントキャンペーンやスタンプラリーなどが実施される。【アトレ×りぼん70周年 コラボ作品】・『姫ちゃんのリボン』水沢めぐみ・『こどものおもちゃ』