世界的人気ゲームシリーズ「龍が如く」が、任侠ドラマシリーズ「日本統一」とコラボ。最初の「龍が如く」（２００５年）をベースにしたストーリーで、実写ドラマを制作中だ。２４日、都内で開かれた新作タイトル発表会「ＲＧＧＳＵＭＭＩＴ２０２５」で明かされた。「龍が如く」は、巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生きざまを描いたアクションアドベンチャーゲーム。制作総指揮の横山昌義氏いわく、「日本統一」とあわせ「裏