ドル円一時１４８．５３レべルに上昇、ドル買い継続＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤にかけて、ドル円は147.53レベルまで高値を伸ばしている。東京朝方の安値147.52レベルからは１円超の上昇。ＮＹ市場では米新築住宅販売件数（8月）が発表される。取引終盤にはデイリー・サンフランシスコ連銀総裁が米経済見通しについて講演を行う。 USD/JPY148.50EUR/USD1.1754EUR/JPY174.56