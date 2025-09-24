米１０年債利回りは４．１２９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（%） 米2年債 3.574（-0.013） 米10年債4.129（+0.023） 米30年債4.746（+0.027） ドイツ2.747（-0.002） 英国4.684（+0.004） カナダ3.214（+0.026） 豪州4.288（+0.025） 日本1.638（-0.009） ※米債以外は10年物