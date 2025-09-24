ドル円のピボットは１４８．２３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:41現在） ドル円 現値148.58高値148.58安値147.52 149.99ハイブレイク 149.29抵抗2 148.93抵抗1 148.23ピボット 147.87支持1 147.17支持2 146.81ローブレイク ユーロ円 現値174.52高値174.65安値174.23 175.12ハイブレイク 174.89抵抗2 174.70抵抗1 174.47ピボット 174.28支持1