きょうも市場は全般に手掛かり材料に乏しい中、為替市場はドル高が強まっており、ドル円は１４８円台後半に上昇。本日１４７．５５円付近に来ている２１日線はサポートされている。１００日線と２００日線の間でのレンジ取引に変化はないが、先週は１００日線を一時割り込んだが、今度は１４８円台半ばに来ている２００日線の突破を試す動きが出ている。 今週の市場はＦＲＢ幹部の発言を注視しているが、先週のＦＯＭ