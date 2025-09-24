ベイリー英中銀総裁の地方紙でのインタビューが伝わっており、「利下げはまだ道半ばで、金利にはまだ引き下げ余地がある」と述べた。 ・利下げはまだ道半ば。 ・金利にはまだ引き下げ余地がある。 ・利下げの時期と幅はインフレ経路次第。 ・労働市場に軟化傾向、消費者は慎重姿勢。