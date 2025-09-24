麻薬取締法違反の罪で２２日に起訴され、２４日に保釈された俳優・清水尋也（ひろや）被告の所属事務所「オフィス作」は２４日夜、被告の保釈後に公式サイトを更新し、コメントを発表した。同事務所は「弊社所属の清水尋也が違法薬物の件で起訴され、保釈されましたことをご報告いたします。改めまして、社会の皆様、関係各所の皆様、そして日頃より応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしま