女優の高石あかり（22）が24日、自身のインスタグラムを更新。今田美桜（28）からの差し入れを披露した。高石は今田から贈られたあんぱんの写真を投稿。「夢の…ヤムおんちゃんのあんぱん…元気100倍です。ありがとうございます泣」と感謝をつづった。この投稿にファンも反応。「うわあ泣ける」「多忙な中でのすてきな心づかいにじ〜んとしました」「元気100倍！！これは嬉しいですね」などの声が寄せられた。今田がヒロ