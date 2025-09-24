人気シリーズ『スター・ウォーズ』の約7年ぶりとなる劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（2026年5月22日 映画館にて日米同時公開）の、初映像が公開されました。2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに映画館で公開となる本作。4月に日本で開催された祭典『スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025』で、日米同時公開が発表され注目されていました。