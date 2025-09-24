麻薬取締法違反の罪で逮捕、起訴された俳優清水尋也被告（26）が24日午後7時過ぎに勾留されていた警視庁・東京湾岸署から保釈された。清水が所属するオフィス作は同日夜、保釈を受けてコメントを発表。「このたび、弊社所属の清水尋也が違法薬物の件で起訴され、保釈されましたことをご報告いたします。改めまして、社会の皆様、関係各所の皆様、そして日頃より応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をお