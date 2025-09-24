Ｊ２の大宮が２４日、長沢徹監督の解任を発表した。後任には、オーストリア１部ザルツブルクの下部組織などで指導経験を持つ宮沢悠生氏が就任することも、同時に発表された。２０１７年以来となるＪ１復帰を目指している大宮は、３０試合を終えて現在８位につけている。しかし、直近ではいずれも１点差で３連敗。残りは８試合となった中で、Ｊ１昇格プレーオフ進出圏内の６位以内、さらに上位へ食い込むためにてこ入れを進めた