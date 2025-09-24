衣料品流通サイト大手ZOZO創業者で実業家・前澤友作氏（49）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。秋田犬とふれあう写真を公開し、注目を集めている。「秋田犬もふもふしてきた」とつづった前澤氏。秋田犬の赤ちゃんを抱っこする姿や散歩する姿を披露した。フォロワーからは「むっちゃもふもふ」「かわいすぎる」「もふもふうらやましい」「デカい」「最高ですね」などの声が寄せられた。前澤氏は愛犬・利休、愛猫・ふ