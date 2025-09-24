石破首相は、訪問先のニューヨークでの記者会見で、戦後80年に合わせた見解を発表する方針を明らかにしました。石破首相「今回は閣議決定を経る談話という形はとりません。メッセージという言い方になりますが、私なりの考え方を申し述べたい」石破首相は「メッセージの内容は現時点で固まっていない」としながらも、「戦争の記憶を決して風化させてはならない、二度と戦争を起こさせないという観点が重要だ」と強調しました。また