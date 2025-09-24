モデルゆきぽよ（２８）が２１日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演した。ギャル時代から激変し、黒髪をオン眉、メークも落ち着いた雰囲気に。ネットでも話題に。「ギャルみがなくなりすぎて誰かわからなかった」「え！？ゆきぽよだって気づかなかった」「久々見たけど、かわいいなぁ」「めっちゃ綺麗なお姉さんって感じになってるすごい綺麗」「クギズケにかわいい女の子いると思ったらゆきぽよだった全然