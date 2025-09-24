シャオミは、ワイヤレスイヤホン「Xiaomi OpenWear Stereo Pro」や、スマートウォッチ「Xiaomi Watch S4 41mm」、新色の「Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition」をグローバル向けに発表した。 3製品はいずれもゴールドカラーがラインアップされており、同時に発表された「Xiaomi 15T」シリーズの「モカゴールド」や「ローズゴールド」とあわせて「Gold Collection」と