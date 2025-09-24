◇パ・リーグ西武0ー5ロッテ（2025年9月24日ZOZOマリン）西武のドラフト2位・渡部聖弥外野手がシーズン100安打をマークした。ロッテ先発・木村の前に3打数無安打で迎えた9回2死で左前打。これで今季の新人ではロッテ・西川、楽天・宗山に続いて3人目の100安打となった。打球はその西川の前に飛んでいった。渡部聖は「シーズンの始まる前に100安打はいきたいなと思っていた。ホームランも2桁（10本）にいったし、明日