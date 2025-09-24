自民党の菅義偉副総裁は24日、日本維新の会の遠藤敬国対委員長と東京都内で会談した。衆参両院で少数与党になった現状を踏まえ、自民党総裁選では連立の在り方が論点となっている。両氏は互いの党内情勢について意見交換した可能性がある。菅氏は総裁選で小泉進次郎農相を支援している。