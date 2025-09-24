ソフトバンク８―３楽天（パ・リーグ＝２４日）――ソフトバンクが連敗を４で止めた。一回に柳町の犠飛などで２点を先行し、その後も近藤の２点二塁打などで着実に加点した。楽天はヤフーレの乱調が響いた。◇ロッテ５―０西武（パ・リーグ＝２４日）――ロッテの木村が被安打３でプロ初完封を飾った。打線は池田が先制ソロを含む３安打を放つなど着々と援護した。西武は３年連続のシーズン負け越しが決まった。